Минобороны КНР назвало провокацией корабли США в своих водах

Министерство обороны Китая отреагировало на корабли американского флота в своих водах. Ведомство назвало происшествие провокацией. Представитель минобороны КНР заявил, что США подрывают мир и стабильность в регионе, а также создают высокие риски безопасности в акватории, передает телеканал «Известия». Американские корабли прошли в Тайваньском проливе. Власти Китая считают остров Тайвань частью своей территории, а пролив — внутренними водами.

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