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Юристы рассказали про штрафы за хранение вещей в подъезде

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Хранение личных вещей в подъезде многоквартирного жилого дома может повлечь за собою штраф за нарушение правил пожарной безопасности. Об этом в субботу, 28 августа, рассказали опрошенные «РИА Недвижимость» юристы.

Адвокат бюро Asterisk Родион Ларченко сообщил, что хозяевам квартир на праве общей долевой собственности принадлежат места общего пользования в доме — коридоры и лестничные клетки.

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Но партнер юридической компании «Генезис» Василий Сосновский предостерег не хранить личные вещи в подъезде, ведь это может нарушить правила пожарной безопасности.

«Эти правила запрещают устраивать на лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель или горючие материалы», — проинформировал он.

Нельзя также что-либо размещать на путях эвакуации и эвакуационных выходах.

«В случае захламления мест общего пользования граждане могут быть привлечены к административной ответственности. Нарушение, не повлекшее каких-либо серьезных последствий, влечет наказание в виде штрафа: для граждан — от 2 до 3 тыс. рублей, для должностных лиц — от 6 до 15 тыс. рублей, для юридических лиц — от 150 до 200 тыс. рублей», — сказал Сосновский.

Есть и нюансы: так, если в подъезде стоит велосипед, а ширина коридора больше чем 1,2 м, то это расстояние считается достаточным для эвакуации более 50 человек.

«Но формально вы по-прежнему будете считаться нарушителем, так как в действующих правилах нет никаких исключений для велосипедов или малогабаритных вещей», — отметил Сосновский.

В пятницу, 27 августа, заместитель генерального директора юридической компании Urvista Светлана Петропольская рассказала, за нарушение каких правил велосипедистам грозит административная ответственность.

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