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Неизвестные обстреляли военную базу США на границе с Ираком и Кувейтом

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База Соединенных Штатов, расположенная на иракско-кувейтской границе, подверглась ракетному обстрелу. Об этом стало известно в субботу, 28 августа.

Сведения о пострадавших в результате случившегося отсутствуют.

«Неизвестные выпустили триеты по американской военной базе, расположенной за границей пограничного района Джиришан на границе Кувейтом. Согласно предварительной информации, ракеты упали в окрестностях базы, потерь нет», — рассказал источник в ходе беседы с «РИА Новости».

Ранее, 11 июля, Пентагон заявил, что американские военные попали под обстрел на востоке Сирии вблизи Коноко, где расположена американская база. Отмечалось, что, согласно первоначальным отчетам, потерь, пострадавших или повреждений конструкций нет.

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