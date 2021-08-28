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В Москве состоялась главная сессия Russian Creative Week

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В Москве состоялась главная сессия Russian Creative Week. Фестиваль проходит в рамках Года креативной экономики, который во всем мире объявила ООН, сообщает телеканал «Известия». Со времени прошлого форума многое изменилось.

«Поменялось кардинально отношение. Можно судить, вы это лучше знаете, наверняка, но количество упоминаний о креативных индустриях в СМИ, интерес, который к креативным индустриям проявляют не только компании, которые традиционно в этой сфере работают, но и, казалось бы, представители совсем других сфер. Это изменение отношения с пониманием, что талант людей, которые работают в компании, — это действительно главный ресурс конкурентоспособности», — рассказал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Власти активно поддерживают творческих работников. В марте создан президентский фонд культурных инициатив. В 2021-м на реализацию уже выделено 3,5 млрд рублей. Но только на господдержку игроки креативной отрасли не рассчитывают. НМГ развернула собственную программу поиска талантов. Креативные кадры холдинг находит буквально в любом уголке РФ.

«Национальная Медиа Группа» начала в 2018 году делать питчинги, так называемый «Питч Лаб». И у нас начиналось это всё с представителей — около 200 городов и 5 посёлков примерно участвовало. Сейчас у нас уже в последнем питчинге принимали участие представители почти 250 городов и 19 поселков. Вот это очень важно, что не только крупные города участвуют, да и мелкие, и в том числе поселки. Более того, мы планируем начать вот эту деятельность переводить и в онлайн-формат, чтобы она ещё легче, ещё доступнее была», — отметила генеральный директор «Национальной Медиа Группы» Светлана Баланова.

Задача — продвижение социально значимого контента. На этом фестивале Russian Creative Week НМГ представила манифест соцответственности. К 2022 году запланирован целый ряд мероприятий. Например, НМГ создаст минимум 10 единиц социального контента от фильмов до телешоу. Присоединиться к манифесту холдинг призвал другие компании.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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