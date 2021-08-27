В России фармрынок увеличился за полгода на 9%

По итогам первого полугодия 2021 года емкость фармацевтического рынка в России составила 1094 млрд рублей, что на 9% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом говорится в исследовании аудитора фармацевтического рынка DSM Group, которое поступило «Известиям» в пятницу, 27 августа.

«Драйвером роста стал государственный сегмент с динамикой +31% к прошлому периоду. Аптеки продемонстрировали снижение продаж, что в большей мере обусловлено высокой базой 2020 года (особенно пиковым спросом в марте)», — отмечается в сообщении.

Объем розничных продаж лекарств за январь–июнь этого года сократился на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Без учета марта прирост рынка положительный — на 5%. Таким образом, емкость коммерческого сегмента ЛП за указанный период достигла 552,3 млрд рублей в ценах конечного потребления», — указали в исследовании.

В первом полугодии этого года относительно аналогичного периода 2020-го продали на 13,8% меньше упаковок лекарств. В результате через аптечные сети реализовали 2,2 млрд упаковок лекарственных средств.

По сравнению с первыми шестью месяцами 2019 года розничный рынок лекарств растет в рублях — плюс 12,6%, но значительно сокращается в упаковках — минус 11,0%.

Отмечается, что на развитие фармацевтического рынка в 2020 году повлияли в том числе повышение роли государственного сектора, возросшая активность регуляторов, которая приводила к быстро принимаемым решениям по изменению законодательства, распространение пандемии коронавируса, влияние которой продолжается и в 2021 году. Поэтому результаты по итогам первого полугодия нынешнего года, «с одной стороны, ожидаемы», с другой — демонстрируют «высокую зависимость рынка от внешней среды».

В июле 2020 года в DSM Group заявили, что фармрынок увеличился за полгода на 13,9% относительно аналогичного периода 2019-го, до 557,9 млрд рублей.

В начале июля этого года в компании сообщили, что по итогам января–мая продажи аптечными сетями противовирусных препаратов упали на 24,7% в натуральном выражении, до 38,9 млн единиц товаров. Продажи санитайзеров понизились на 78,8%, до 502,3 тыс. единиц.