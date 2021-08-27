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«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе Роналду

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Криштиану Роналду попрощался с игроками «Ювентуса». Стало известно, что футболист может подписать новый контракт с «Манчестер Юнайтед». Сообщалось, что команда готова продать Рахима Стерлинга, чтобы заполучить португальца. Криштиану Роналду может пойти на понижение своей зарплаты, передает телеканал «Известия». Британский клуб планирует заплатить за игрока €30 млн. Криштиану Роналду выступал за «Ювентус» с 2018 года. В «Манчестер Юнайтед» игрок провел 6 лет — с 2003 по 2009 год.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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