Прямой эфир
Мир
В ФРС отметили приближение США к порогу отмены мер поддержки экономики
Мир
Верховный суд удовлетворил иск о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов
Общество
В Петербурге приостановлена деятельность движения «Невоград»
Мир
Экс-премьера Италии Берлускони выписали из больницы после обследования
Спорт
Стало известно о готовности возвращения Роналду в «Манчестер Юнайтед»
Политика
В Госдуме ответили на заявление Зеленского о присутствии НАТО в Черном море
Происшествия
Прихожанка напала с ножом на священника в Ивановской области
Общество
Пилотов упавшего под Пермью Су-24 госпитализировали
Происшествия
Королевского питона поймали спасатели под балконом дома в Москве

Отопительный сезон стартует в Якутске в начале сентября

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Якутска подписал распоряжение о начале отопительного сезона в городе. Подача тепла стартует 1 сентября.

Первыми отопление получат объекты здравоохранения и социальной сферы. В жилых домах теплоснабжение начнут запускать с 6 сентября и не позднее 10 сентября. Об этом пишет ИА YakutiaMedia.

Власти уточнили, что при понижении среднесуточной температуры воздуха до 8 градусов в течение пяти суток отопление в дома должно быть подано незамедлительно.

Промывка систем отопления проведена в 2523 многоквартирных домах при плане почти 2,7 тыс. домов. В 2,4 тыс. домов проведена ревизия запорной арматуры. Утеплено почти 1,5 км инженерных сетей. Из 375 объектов социального значения паспорта готовности получили 236.

На территории Якутска работают 17 теплоснабжающих организаций, которые обслуживают 79 котельных, с общей протяженностью теплосетей свыше 571 км.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021