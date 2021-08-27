Отопительный сезон стартует в Якутске в начале сентября

Глава Якутска подписал распоряжение о начале отопительного сезона в городе. Подача тепла стартует 1 сентября.

Первыми отопление получат объекты здравоохранения и социальной сферы. В жилых домах теплоснабжение начнут запускать с 6 сентября и не позднее 10 сентября. Об этом пишет ИА YakutiaMedia.

Власти уточнили, что при понижении среднесуточной температуры воздуха до 8 градусов в течение пяти суток отопление в дома должно быть подано незамедлительно.

Промывка систем отопления проведена в 2523 многоквартирных домах при плане почти 2,7 тыс. домов. В 2,4 тыс. домов проведена ревизия запорной арматуры. Утеплено почти 1,5 км инженерных сетей. Из 375 объектов социального значения паспорта готовности получили 236.

На территории Якутска работают 17 теплоснабжающих организаций, которые обслуживают 79 котельных, с общей протяженностью теплосетей свыше 571 км.