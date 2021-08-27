Tesla подала документы на поставку электроэнергии в штате Техас

Tesla намерена стать поставщиком электроэнергии в Техасе. В штате планируется строительство масштабного энергохранилища. Сообщается, что Tesla хочет включить 100 мегаватт в общую энергосеть штата. Компания впервые решила стать прямым продавцом электричества, передает телеканал «Известия». Стало известно, что уже отправлена заявка в комиссию по коммунальному хозяйству штата. В настоящее время Техас испытывает проблемы с энергоснабжением после зимы. Из-за аномальных морозов коммуникации сильно повреждены.

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