Ростуризм планирует в 2022 году в пилотном режиме запустить в стране гостиничные стандарты «все включено» и «ультра все включено». Введение обязательной классификации отелей можно назвать ожидаемым, как минимум, ввиду поручения вице-премьера правительства РФ Дмитрия Чернышенко, данного в марте 2021 года. Но нужно понимать, что поручение не могло возникнуть из ниоткуда, поэтому можно попробовать разобраться в причинах.

Закрытые границы и пандемийные ограничения в разрезе выездного туризма в 2020 и 2021 годах привели к тому, что спрос на отдых внутри России, особенно на черноморских курортах, увеличился кратно. Лидерами роста стали отели уровня 4 и 5 звезд. Очевидно, что с увеличением спроса не могли не вырасти цены и поток, поскольку многие россияне, привыкшие отдыхать на зарубежных курортах, оказались перед выбором: остаться без теплого моря или поехать на российский юг. Таким образом у владельцев и менеджмента отелей существенно повысилось количество запросов на форматы, привычные россиянам по отдыху на некоторых популярных направлениях — all inclusive и ultra all inclusive.

В условиях закрытых границ и повышенного спроса качество сервиса в российских гостиницах при резко возросших ценах вызвало нарекания. Это было неизбежно. Многие отели не справились с ситуацией, получив новую платежеспособную аудиторию с несколько более высокими требованиями и уже сложившимися привычками.

Стандартизация не могла обойти стороной наши курортные отели. Но количество даже курортных гостиниц all inclusive у нас невелико, и в целом в России работать по системе «все включено» отели начали относительно недавно. Первые появились лет 20 назад, некоторое расширение количества работающих в этом формате отелей мы увидели в последние 7-10 лет.

Формат all inclusive дает возможность спланировать расходы на отдых изначально, поскольку, покупая путевку, турист оплачивает не только проживание в отеле с 4-5-разовым питанием, алкогольными напитками, возможностью пользоваться лежаками на пляже и у бассейна, анимационными программами для детей, но и авиаперелет и трансферы. Формат all inclusive как правило, выбирают гости, которые во время отдыха на море предпочитают находиться на территории отеля и максимально пользоваться его инфраструктурой. Внутри одной страны набор услуг, входящих в пакет в том или ином отеле, как правило, идентичен. Но международного стандарта нет: турист заселяется в Испании в отель all inclusive и с удивлением обнаруживает, что за лежаки на пляже нужно платить дополнительно. Привыкших к определенному набору услуг гостей такие отличия обычно раздражают.

Кстати, помимо уже привычных и понятных «все включено» и «ультра все включено» в некоторых странах практикуется более широкий набор, например all inclusive light или all inclusive elegance. «Лайт» подразумевает меньший выбор алкогольных напитков и блюд, а «Элеганс» — это аналог ultra all inclusive.

В любом случае, самые распространенные — базовый пакет all inclusive и расширенный ultra all inclusive, отличающийся от первого, как правило, большим выбором алкоголя, не только местного, но и импортного производства. А также более широким выбором блюд, дополнительными бесплатными сервисами для занятий спортом и СПА-услуг.

Разработка и появление единых стандартов системы «все включено» в России поможет снять напряжение между отельерами и гостями в части разной трактовки набора услуг. Гостиницам, только переходящим на этот формат, это поможет на старте оценить, сумеют ли они предоставить клиентам набор опций, предусмотренный стандартом, и в конечном счете, принять решение, стоит ли овчинка выделки.

Не думаю, что система «все включено» появится в большом количестве наших отелей, но те, кто по этой системе уже работают, получат определенный минимальный стандарт качества. Очевидно, это пойдет на пользу взаимопониманию всех сторон — между гостем, отелем и туроператором.

Автор — вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора