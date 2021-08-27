Мошенники подстроили ДТП и лишили пенсионера 120 тыс. рублей в Подмосковье

В Московской области задержаны подозреваемые в инсценировке ДТП с участием пенсионера. Пожилого мужчину вынудили заплатить 120 тыс. рублей.

Инцидент произошел в Жуковском. Один из мошенников заметил среди водителей пенсионера и начал совершать в отношении него опасные маневры. Злоумышленник вынудил пенсионера проехать вплотную к припаркованной на обочине машине. В автомобиле находился второй злоумышленник. Он догнал пенсионера и обвинил его в ДТП. Об этом пишет портал «Подмосковье сегодня».

Во время разговора подозреваемый нанес на машину потерпевшего потертости с помощью наждачной бумаги. Кроме того, он позвонил третьему сообщнику, который представился сотрудником полиции. Вместе они убедили пенсионера выплатить «ущерб» на месте, чтобы избежать лишения прав за оставление места ДТП.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемые взяты под стражу. Предполагается, что они могут быть причастны к другим аналогичным преступлениям в других городах Подмосковья.