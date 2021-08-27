Буланова обошла Зюганова по популярности в рейтинге ВЦИОМа

В преддверие выборов в Госдуму восьмого созыва Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал 27 августа рейтинг известности лидеров партийных списков. Так, по показателю положительного отношения среди тех, кто уже решил голосовать на выборах, представительница партии «Родина» заслуженная артистка Татьяна Буланова обошла лидера КПРФ Геннадия Зюганова.

Согласно итогам опроса ВЦИОМа Буланова набрала 42% голосов, а Зюганов — 41%.

Возглавили же первую пятерку политиков по этому показателю министр иностранных дел Сергей Лавров (73%), министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу (69%) и лидер ЛДПР Владимир Жириновский (44%).

При этом в рейтинге известности лидеров партийных списков с большим отрывом лидировала партия «Единая Россия» (со средним значением по представителям пятерки — 64%). За ней следуют КПРФ (31%), ЛДПР (30%), партия «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» (28%) и «Яблоко» (24%), следует из сообщения ВЦИОМа в Telegram.

Ранее, 25 августа, ВЦИОМ опубликовал опубликовал данные всероссийского телефонного опроса среди россиян, согласно которому у большинства опрошенных россиян сложилось положительное впечатление от выступления президента РФ Владимира Путина на съезде партии «Единая Россия».

Так, 79% респондентов положительно оценили выступление президента, 11% ответили, что впечатление было отрицательным, а 5% остались безразличны.

Путин 22 и 24 августа выступил на двух пленарных заседаниях съезда партии «Единая Россия», в ходе которых затронул ряд актуальных вопросов, а также обсудил предложения россиян по усовершенствованию программы партии.

Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.