Вандалы разгромили бывший детсад в Воркуте

В Воркуте разыскивают вандалов, которые разобрали бывший детский сад «Теремок». Нежилое здание передали в ведение муниципалитета. На момент передачи оно было в удовлетворительном состоянии и могло далее эксплуатироваться.

Следы взлома выявили во время очередного осмотра 25 августа. Навесной замок был сорван с входной двери, в трех помещениях разбиты окна. Из здания, площадь которого более 900 кв. м, вынесли все чугунные радиаторы, приборы освещения, электропровода, унитазы и умывальники. Кроме того, нет части металлического ограждения территории.

Мэрия Воркуты обратилась к жителям с просьбой помочь в установке виновных в случившемся или поделиться контактами свидетелей акта вандализма, пишет ИА «Комиинформ».