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Новый свадебный бум зарегистрирован в Ульяновской области

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В Ульяновской области 21 августа зарегистрировали почти 20 браков. Следующий свадебный бум сотрудники ЗАГС ожидают через месяц.

По данным специалистов, из года в год наиболее популярными месяцами для бракосочетаний становятся август и сентябрь. 21 августа брак заключили почти 120 пар, для сравнения 21 января было 69 пар молодоженов. Об этом сообщает ulpravda.ru. На дату 21.09.21 уже поступило около 70 заявлений.

По словам руководителя агентства ЗАГС по Ульяновской области Жанны Назаровой, причиной свадебного бума стал отложенный спрос. Из-за пандемии многие жители региона решили отложить торжество.

К 25 августа в регионе зарегистрировано 4534 брака. Год назад было на 745 бракосочетаний меньше. Только за последнюю неделю в Ульяновской области появились 304 новые семьи.

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