KPI введут для водителей общественного транспорта в Рязани
Для водителей общественного транспорта Рязани разработали ключевые показатели эффективности (KPI). Об этом стало известно после «прямой линии» губернатора Николая Любимова.
В администрации Рязани сообщили, что соответствующие изменения внесены в положение об оплате труда работников предприятия, положение о выплатах стимулирующего характера для привлечения работников, пишет РИА «7 новостей» со ссылкой на транспортное предприятие «Управление рязанского троллейбуса» (УРТ).
Также в мэрии сообщили, что на улицы Рязани до конца года хотят выпустить еще 60 автобусов.
Ранее стало известно, что в центре Рязани одну из полос выделят для движения общественного транспорта. Для города это будет пилотный проект.