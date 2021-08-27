KPI введут для водителей общественного транспорта в Рязани

Для водителей общественного транспорта Рязани разработали ключевые показатели эффективности (KPI). Об этом стало известно после «прямой линии» губернатора Николая Любимова.

В администрации Рязани сообщили, что соответствующие изменения внесены в положение об оплате труда работников предприятия, положение о выплатах стимулирующего характера для привлечения работников, пишет РИА «7 новостей» со ссылкой на транспортное предприятие «Управление рязанского троллейбуса» (УРТ).

Также в мэрии сообщили, что на улицы Рязани до конца года хотят выпустить еще 60 автобусов.

Ранее стало известно, что в центре Рязани одну из полос выделят для движения общественного транспорта. Для города это будет пилотный проект.