На днях в Германии фактически случилась социал-демократическая «революция». Правда, пока она коснулась лишь предвыборных раскладов. Впервые за долгие годы — а если быть точнее, с момента последней каденции Герхарда Шредера, которая окончилась в 2005-м, — Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), по данным последних соцопросов, опередила партию Ангелы Меркель — христианских демократов (ХДС). Рейтинг СДПГ сейчас 23% против 22% у ХДС. А кандидат от СДПГ на канцлерский пост, действующий вице-канцлер и министр финансов Олаф Шольц — самый популярный претендент на пост главы правительства, он почти вдвое обходит личные рейтинги «преемника» Меркель Армина Лашета. Особый драматизм ситуации придает тот факт, что выборы состоятся уже через месяц, так что времени для маневра у ХДС практически не остается.

На главную правящую партию проблемы обрушиваются буквально одна за другой. Хотя еще год назад на фоне успешного преодоления первой волны пандемии ХДС имела рекордный рейтинг в 38%, и настроения были самыми оптимистичными. Но год выдался тяжелым: помимо очередных эпидемических всплесков, сложностей вакцинации и экономического спада, порожденного длительным локдауном, Германию постигла череда жутких разрушительных наводнений, которые унесли жизни нескольких сотен человек. На внешнеполитическом контуре предельно обострилась афганская проблема.

Но самым главным вызовом для партии стал, как ни странно, ее лидер Армин Лашет. Он допустил несколько досадных имиджевых ошибок — можно вспомнить, как фотокамеры выхватили его, от души смеющимся на фоне разрушенных наводнением деревень, устроенную им неуместно пышную вечеринку в честь 75-летия земли Северный Рейн-Вестфалия, а также несколько коррупционных скандалов в партии. Но основная проблема заключается в том, что Лашет, несмотря на публичную поддержку Ангелы Меркель, ведет себя крайне нерешительно, отнюдь не воплощая в себе образ эффективного менеджера и борца за интересы страны. Его персональный рейтинг ползет вниз, и это объективно крайне опасный фактор для партии в целом. В кулуарах говорят, что лучшим решением для спасения имиджа ХДС стала бы смена партийного кандидата — в пользу более популярного и харизматичного баварского премьера Маркуса Зедера. В некоторых политических пабликах даже распространилась шутка о том, что оптимальным было бы «попросить Ангелу Меркель не уходить». Как говорится, в каждой шутке есть доля шутки.

При этом нельзя сбрасывать со счетов и тот факт, что в последнее время настроения германских избирателей меняются с нетипичной для педантичных и рассудительных немцев скоростью. Еще недавно свой электоральный «медовый месяц» переживали «Зеленые» — на фоне теряющих популярность старых партий, а также привлекательности и «модности» экологической повестки они всерьез укрепили свои рейтинги. А многие эксперты заговорили о том, что перспектива получить «зеленого» канцлера ФРГ — фактически решенный вопрос. Однако объективные проблемы страны, требующие опыта проверенных политических сил, и личностный фактор поспешной Аннелены Бэрбок «уронили» рейтинг «Зеленых» до нынешних 18%, и теперь их надежды не столь радужны.

Что касается недавнего успеха социал-демократов, то и здесь все не так устойчиво. Пока их рейтинговые достижения — главным образом, следствие промахов ХДС. На этом фоне важно понимать один нюанс. Олаф Шольц назначен главным координатором по восстановлению западных земель после летнего наводнения. Немецкая история знает подобные примеры: так, в далеком 1962 году социал-демократ Гельмут Шмидт взял на себя ответственность за преодоления последствий страшного наводнения в Гамбурге. Тогда он работал в должности местного сенатора по внутренним делам, а успешное восстановление города стало залогом его дальнейшего политического роста — в 1972 году он стал пятым канцлером ФРГ и на протяжении восьми лет руководил страной. Еще одна деталь: Олаф Шольц тоже имеет отношение к Гамбургу — с 2011 по 2018 годы он был бургомистром этого города.

Как известно, политика — это искусство возможного, особенно в нынешних реалиях, когда строить прогнозы становится все сложнее. ХДС начала свое триумфальное правление в 2006-м, когда партию на выборы повела Ангела Меркель. Как знать, может закат эры Меркель станет и закатом для ее партии.

Автор – историк, политолог, научный сотрудник Института международных исследований (ИМИ) МГИМО

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