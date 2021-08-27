Казачьи обряды покажут в рамках фестиваля в Орле

В Орле в субботу, 28 августа, состоится фестиваль «Орловская казачья вольница». В нем примут участие не только местные любительские коллективы, но и артисты из Брянской и Воронежской областей.

Как пишет InfoOrel.ru, основные мероприятия состоятся в Городском парке культуры и отдыха. Кроме выступлений музыкальных коллективов планируются фотовыставка и ярмарка мастеров народных ремесел.

Гостям и жителям города предложат поучаствовать в мастер-классах, покататься на лошадях и стать героями казачьих обрядов, таких, как «Свадьба» и «Проводы казака». В парке также установят интерактивные площадки «Залихватская гармонь» и «Казачьи пироги.