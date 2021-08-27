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ТАНГО ТЕАТР открывает новый сезон

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2 сентября иммерсивный «Танго Театр» открывает новый театральный сезон. Зрителей ожидают яркие и страстные истории любви, рассказанные языком танго в захватывающем спектакле «Биение. Сердце. Биение». «Биение. Сердце. Биение» — это 24 музыкальных номера, лучшие голоса страны и знаменитые мастера танго, а также 2 часа волнения и страсти, подаренные зрителям.

В спектакле задействованы участницы и финалистки шоу «Голос» Ксана Сергиенко и Яна Блиндер, а также лучшие танцоры, чемпионы мира, России и Европы по аргентинскому танго, призеры международных соревнований, звезды популярного проекта «Танцы на ТНТ» — Сагдиана Хамзина, Дмитрий Васин, Лили Горгодзе, Артём Иржевский, Екатерина Трушина, Александр Сергеев и другие. За живое музыкальное сопровождение отвечает один из лучших танго-оркестров мира - Solo Tango Orquesta.

Внутри и вокруг театра установлены декорации, отсылающие к архитектуре Сан-Тельмо, знаменитого танго-района Буэнос-Айреса. Прямо в зрительном зале расположено летнее кафе, для гостей предусмотрена удобная рассадка за столиками (вино и аутентичные закуски включены в стоимость билета). После спектакля все желающие могут посетить урок танго от профессиональных преподавателей GallaDance. В конце представления для всех зрителей начинается настоящая уличная милонга.

В числе организаторов — профессионалы, работавшие над постановкой иммерсивного шоу «Вернувшиеся» и оперы-променада «Пиковая дама». В начале лета 2021 новый проект заявил о себе громкой премьерой.

«Премьерный показ уникального танго-спектакля Биение. Сердце. Биение собрал множество восторженных зрительских отзывов, после чего команда приняла решение перенести постановку на постоянную площадку» — рассказывает продюсер Танго Театра Влад Давыдов: — «Архитектура зала и прекрасная камерная площадь перед театром позволила нам реализовать главную задачу — погружение зрителя в аутентичную атмосферу Буэнос-Айреса, куда может попасть каждый без виз и ПЦР-теста. Мы создали единственное в мире танго-шоу, в котором одновременно принимают участие чемпионы мира, России и Европы. Привычная “стена” между зрительным залом и сценой отсутствует - специально для постановки мы переоборудовали театральный зал по схеме бродвейской рассадки, когда гости сидят за столами. Действие происходит буквально в нескольких сантиметрах от зрителей, погружая их в страстную и пульсирующую энергию танца».

За время проката спектакль посетило множество знаменитых гостей — Ирина Безрукова, Наталья Рудова, Настасья Самбурская, Аркадий Джем, Виктория Лопырева, Яна Кошкина, Аврора, Кирилл Туриченко, София Никитчук, Женя Макеева и другие звезды.

Всего состоится 16 показов спектакля, полное расписание на сайте проекта.

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