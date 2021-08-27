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Съезды с КАД в Мурино в Ленобласти перекроют почти на месяц

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Из-за дорожных работ на транспортной развязке КАД с дорогой Санкт-Петербург – Матокса (Мурино) все съезды перекроют почти на месяц. Об этом предупредили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

С 15 сентября по 10 октября дорожники будут устранять колейность на покрытии проезжей части. Съезды планируют перекрывать поочередно. Каждый будет недоступен не дольше двух суток.

На время ремонта на участке установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, смонтируют световую сигнализацию.

Сроки ремонта могут измениться из-за погоды. Работать планируется круглосуточно и в две смены, сообщает телеканал «78».

В конце июля стало известно, что вокруг Санкт-Петербурга появится новая кольцевая дорога, построенная по аналогии с ЦКАД в Подмосковье. Владимир Путин заявил о востребованности подобного проекта.

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