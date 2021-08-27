Группа ABBA выпустит пять песен после сорокалетнего перерыва. Свежие треки квартет из Швеции презентует в следующую пятницу, 3 сентября. Запланировано проведение шоу ABBA Voyage, сообщает телеканал «Известия». Выступление коллектива должно состояться в Лондоне. На концерте будут голограммы с изображениями молодых артистов. Группа основана в 1972 году и названа по первым буквам имен исполнителей. Официально коллектив не объявлял о своем распаде. Но с 1980-х ABBA не выступала и не выпускала новых песен.

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