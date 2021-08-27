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СМИ сообщили о планирующемся выпуске новых песен группы ABBA

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Шведская поп-группа ABBA выпустит пять новых песен после 39-летнего перерыва. Об этом в четверг, 26 августа, сообщила газета The Daily Mirror.

Последний студийный альбом музыканты выпустили в 1981 году, он назывался The Visitors («Посетители»). Новые композиции группа может представить уже 3 сентября. Помимо этого, запланировано проведение шоу ABBA Voyage.

Согласно верифицированной странице ABBA Voyage в Twitter и соответствующему сайту, шоу под таким названием намечено на 2 сентября. При этом организаторы мероприятия не уточняют, прозвучат ли новые композиции во время представления, пишет «Ридус». По информации источника The Sun, все члены группы будут присутствовать на шоу в специально построенном театре на востоке Лондона.

«ABBA наконец-то возвращается и в следующую пятницу планирует выпустить первые треки за 39 лет. Это грандиозно!» — рассказал газете источник.

Во время представления будут использоваться говорящие голограммы участников группы молодых Агнеты Фельтског, Бьорна Ульвеуса, Бенни Андерссона и Анни-Фрид Лингстад, пишет НСН.

Группа ABBA была основана в 1972 году и просуществовала 10 лет. За это время коллектив выпустил восемь альбомов. Общий тираж пластинок превысил 350 млн экземпляров. 15 марта 2010 года ABBA включили в Зал славы рок-н-ролла.

В июле 2020 года ведущий подкаста Reasons to be Cheerful Джефф Ллойд заявил, что шведская поп-группа ABBA выпустит пять новых песен в 2021 году. Информация о возможном воссоединении ABBA появляется регулярно c 2018 года.

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