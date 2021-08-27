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Женщина скончалась во время пластической операции в Петербурге

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В Санкт-Петербурге умерла 31-летняя пациентка клиники пластической хирургии во время операции на лице. Об этом в четверг, 26 августа, сообщила пресс-служба регионального ГСУ СК России.

Погибшая делала операцию в клинике в Центральном районе города в среду, 25 августа. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая поможет установить причины смерти женщины, пишет НСН.

Как пишет РЕН ТВ, инцидент произошел в клинике «Артибьют». Генеральный директор учреждения Александр Ефремов рассказал, что пациентка перед операцией сдала все анализы, никаких противопоказаний к процедуре выявлено не было. Во время ринопластики у женщины резко подскочила температура — до 42 градусов. Ефремов предположил, что у погибшей была генетическая особенность, которая привела к трагедии. Он добавил, что сотрудники клиники сделали всё возможное для спасения пациентки, и предположил, что ее сердце могло не выдержать.

В распоряжении телеканала оказались кадры из операционной. Их предстоит изучить следователям. На них видно, как в ходе хирургического вмешательства врачи обнаружили, что с пациенткой что-то не так, и пытались стабилизировать ее состояние.

Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека.

Прокуратура Петербурга поставила на контроль ход расследования дела, сообщает телеканал «360».

Как пишет сайт kp.ru, женщина была дизайнером и жила в Москве, но делать операцию поехала в Санкт-Петербург. Знакомые погибшей были удивлены ее решением что-то поменять в себе, ведь, по их словам, у нее никогда не наблюдалось комплексов из-за внешности. Несмотря на это, она приняла решение исправить форму носа. Операция была плановой.

В июле сообщалось, что в Москве 23-летнюю девушку госпитализировали после липосакции, которую ей провели в одной из столичных клиник. Специалисты диагностировали у нее септический шок.

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