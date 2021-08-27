Экоактивисты разрисовали мемориал напротив Букингемского дворца в Лондоне

Активисты природозащитного движения Extinction Rebellion разрисовали красной краской мемориал королевы Виктории, расположенный напротив Букингемского дворца в центре Лондона. Об этом в четверг, 26 августа, сообщило издание Daily Mail.

Также демонстранты вылили красную краску в фонтан, являющийся частью мемориала, и вода в нем стала багрового цвета. В руках у них были плакаты с надписью: «Охота — это королевская кровавая мясорубка».

Так активисты выразили протест против пренебрежительного отношения к окружающей среде со стороны британской королевской семьи. Они призывали королевскую семью отказаться от животноводства на принадлежащих ей землях. Кадры протестов показали главные английские телеканалы.

Часть активистов задержали сотрудники правоохранительных органов.

Всего с 22 августа, когда сторонники Extinction Rebellion начали проводить ежедневные акции протеста, лондонская полиция задержала уже 196 человек. Ранее представители движения заявили, что намерены проводить демонстрации на протяжении двух недель, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам экологии и изменению климата.

10 августа пресс-служба Бабушкинского суда Москвы сообщила, что экоактивистку Ольгу Кузьмину, которую сняли с дерева в Бабушкинском парке, суд арестовал на шесть суток.

По словам очевидцев, она залезла в парке на верхушку дерева с арбалетом и что-то выкрикивала, игнорируя призывы полиции и сотрудников МЧС спуститься.