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Шойгу рассказал о развитии инфраструктуры в Арктике

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Минобороны РФ развивает в Арктике военную инфраструктуру, которая позволяет эффективно функционировать войскам, дислоцированным в этом регионе. Об этом в четверг, 26 августа, сообщил глава ведомства Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны.

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По словам министра, большая часть задач по решению этого вопроса возложена на Северный флот.

Шойгу отметил, что на островах Северного Ледовитого океана построены административно-жилые комплексы, а созданные комфортные условия службы и быта для военнослужащих находятся на особом контроле, передает RT.

Также глава Минобороны рассказал, что в городе Гаджиево до конца текущего года планируется завершить строительство жилого комплекса из восьми домов, чтобы полностью решить вопрос предоставления служебного жилья подводникам, сообщается на сайте aif.ru.

Кроме этого, на острове Земля Александры уже построен самый северный в мире крытый плавательный бассейн на 25 м, завершается строительство аэродрома на архипелаге Новосибирские острова, а также возводится военный городок в Республике Саха.

Он добавил, что всего в 2021 году планируется возвести 147 зданий и сооружений, уже сданы в эксплуатацию 64 объекта.

1 августа в Министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики сообщили, что россияне, проживающие на арктической территории, смогут бесплатно приобрести «арктический гектар» в связи со вступлением в силу соответствующих поправок в федеральное законодательство. Россиянам на выбор предоставляется обширная площадь — порядка 1,1 млн га.

Ранее, 15 июля, сообщалось, что Россия и США совместно реализуют климатический проект, в том числе в Арктике. Сотрудничество включает мониторинг выбросов и поглощений парниковых газов, леса и сельского хозяйства.

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