НМГ представила исследование о социально значимом контенте

Национальная Медиа Группа (НМГ) в рамках масштабного фестиваля Russian Creative Week представила исследование о социально значимом контенте.

«Как Национальная Медиа Группа мы один из крупнейших производителей контента и один из крупнейших дистрибьюторов контента. И, конечно, мы понимаем, что наша задача не только развлекать и информировать, но и оказывать такое позитивное социальное влияние на то, как развивается общество. И поэтому мы стали стратегическим партнером клуба «Хедлайнеры. Импакт Медиа» и поддерживаем работу», — отметила генеральный директор НМГ Светлана Баланова.

Баланова пояснила, что исследование было проведено на тему того, какое социально значимое кино и темы востребованы обществом. Генеральный директор НМГ рассчитывает, что компания внесет свой вклад в это развитие.

До конца 2022 года силами своих активов Национальная Медиа Группа произведет не менее десятка социально значимых материалов — от полнометражных фильмов до сериалов и шоу.

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