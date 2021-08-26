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В Москве среди участников онлайн-голосования разыграют квартиры

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Участники онлайн-голосования могут получить квартиры в Москве. Стоимость квадратных метров более 10 млн рублей. Жилплощадь разыграют среди тех, кто будет голосовать дистанционно, сообщает телеканал «Известия». Акция «Миллион призов — #ВыбираемВместе» для москвичей. Среди призов — автомобили и сертификаты от магазинов. Подать заявление можно на сайте mos.ru. Электронное голосование пройдет с 17 по 19 сентября.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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