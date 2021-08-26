Убившего студентку Бауманки приговорили к 14 годам строгого режима

Убивший студентку МГТУ имени Баумана Павел З. осужден на 14 лет колонии строгого режима. Об этом в четверг, 26 августа, сообщает РЕН ТВ.

На суде злоумышленник отрицал, что признавался на допросах в убийстве девушки, а также говорил, что доказательств его вины у следствия нет.

Тело 17-летней студентки с многочисленными ножевыми ранениями и следами удушения обнаружили на Светлой улице в Домодедово 4 октября 2019 года. На шее у погибшей был затянут ремень. На месте преступления криминалисты нашли следы борьбы. Полицию вызвала сестра погибшей, родители девушки в это время были в Ростове и после сообщений о смерти дочери экстренно вернулись домой.

Студентка была из состоятельной семьи. В коттедже хранились деньги, но преступник ничего не украл. Отмечалось, что убитая была знакома со злоумышленником и в день трагедии пришла домой вместе с ним.

Предполагаемым убийцей стал бывший муж сестры убитой — Павел З. Он рассказал, что совершил убийство девушки из-за внезапно возникших личных неприязненных отношений в ходе ссоры. В свою очередь, знакомые семьи рассказали, что 34-летний злоумышленник мог совершить преступление из мести за потерю работы. За несколько месяцев до убийства мужчина развелся с сестрой студентки. Он работал у отца девушек, а после расторжения брака тут же был уволен.