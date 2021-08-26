Арт-объект юбилейной монеты появился у музея космонавтики в Калуге

В Калуге у входа в Государственный музей истории космонавтики имени Циолковского установили арт-объект. Это увеличенная копия памятной серебряной монеты, посвященной 650-летию Калуги, которую 14 июля выпустил Банк России.

Большая монета находится под стеклом, ночью ее будут подсвечивать, пишет газета «Весть».

После торжественной церемонии открытия арт-объекта в парке музея космонавтики собравшимся устроили игру-лабиринт «6-5-0- Поехали!».

До этого у музея был установлен арт-объект «Рукопожатие в космосе». Он символизирует памятный знак исторической стыковки советского корабля «Союз» с американским кораблем «Аполлон», которая произошла 15 июля 1975 года.