Защитные механизмы: Россия показала новейшее оружие

В подмосковном парке «Патриот» 28 августа завершает свою работу международный военно-технический форум «Армия-2021», организованный Министерством обороны. Здесь были представлены новейшие достижения отечественного оборонно-промышленного комплекса — более 28 тыс. единиц современного оружия и техники. Кадры с места событий — в фотогалерее «Известий»