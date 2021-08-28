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Защитные механизмы: Россия показала новейшее оружие

Как прошел международный военно-технический форум «Армия-2021»
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Ил-76 проводит сброс волы с воздуха
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
В подмосковном парке «Патриот» 28 августа завершает свою работу международный военно-технический форум «Армия-2021», организованный Министерством обороны. Здесь были представлены новейшие достижения отечественного оборонно-промышленного комплекса — более 28 тыс. единиц современного оружия и техники. Кадры с места событий — в фотогалерее «Известий»
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Тяжелый калибр- дальнобойная пушка 2с7 «Пион», оперативно-тактический комплекс «Искандер» и зенитная система С-300В4
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Дальнобойная артиллерийская установка 2С7 «Пион», оперативно-тактический комплекс «Искандер» и зенитная система С-300В4
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Вертолёт Ка-52
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор»
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Новейший зенитный комплекс «Панцирь-С1М»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Новейший зенитный комплекс «Панцирь-С1М»
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Тунгуска» работает по воздушным целям
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Тунгуска» работает по воздушным целям
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Ударный беспилотник «Орион-э»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Ударный беспилотник «Орион-Э»
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Реактивная система «Град» на огневой позиции
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Реактивная система «Град» на огневой позиции
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Новейший переносной зенитно-ракетный комплекс «Верба»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Новейший переносной зенитно-ракетный комплекс «Верба»
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Высадка десанта-штурмового подразделения с вертолета Ми-8АМТШ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Высадка десанта штурмового подразделения с вертолета Ми-8АМТШ
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Современная Российкая бронетехника в экспозиции
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Экспозиция современной российской бронетехники
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Главная новинка «Армии-2021»- Новейшая легкая управляемая ракета «Изделие 305»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Главная новинка «Армии-2021» — новейшая легкая управляемая ракета «Изделие 305»
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На огневой позиции Т-72Б3М
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Т-72Б3М на огневой позиции
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Самородная гаубица 2с19м2
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
152-мм самоходная гаубица 2С19М2 «Мста-С»
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Зенитная установка ЗУ-23-2 на огневой позиции
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Зенитная установка ЗУ-23-2 на огневой позиции
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Новинка «Армии-2021»- вариант автомата АК-12 для спецназа
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Вариант автомата АК-12 для спецназа
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Танк Т-72Б3 ведёт огонь
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Танк Т-72Б3 ведет огонь
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Боевой пловец демонстрирует специальное оружие
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Боевой пловец демонстрирует специальное оружие
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
В Симферополе открытие форума прошло на аэродроме Заводское. Здесь посетители смогли осмотреть несколько десятков единиц современной техники
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Истребитель Су-35С на выставочной площадке военно-технического форума "Армия-2021" на военном аэродроме Центральная Угловая во Владивостоке
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
Глубоко модернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения «4++» Су-35С
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