Прямой эфир
Общество
«Уральские авиалинии» запустят с 5 сентября прямые рейсы из Жуковского в Египет
Интернет
Google выплатила только 3 млн из 32,5 млн назначенного в России штрафа
Армия
Первый ударный тяжелый беспилотник «Альтиус» поступит в ВС РФ осенью
Мир
Джонсон напомнил об оставшемся времени для эвакуации из Кабула
Мир
Самолет итальянских ВВС попал под обстрел в аэропорту Кабула
Мир
На Украине обвинили Меркель в попытке подкупить украинцев
Общество
Выплату в 10 тыс. рублей до конца следующей недели получат 30,7 млн пенсионеров
Общество
В ОНФ попросили Минпромторг разрешить россиянам обменивать обувь
Общество
Подозреваемый в убийстве девочки в Тюмени владел частным детсадом

В ОНФ попросили Минпромторг разрешить россиянам обменивать обувь

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

ОНФ обратился с письмом к главе Минпроторга Денису Матурову с просьбой скорректировать законодательство по маркировке обувных товаров. Документ имеется в распоряжении «Известий». В нем общественники указывают на проблему, с которой сталкиваются россияне, зачастую теряющие из-за нее время и деньги.

Yeezy money: как можно заработать на продаже лимитированных кроссовок
Канье Уэст и Майкл Джордан помогают молодежи зарабатывать сотни тысяч рублей

«В ходе мониторинга ОНФ выявлена ситуация, при которой действующие подзаконные нормы препятствуют реализации прав граждан, закрепленных в законодательстве. Так, действующая в настоящее время система маркировки обувных товаров создает условия, при которых покупатель не может реализовать право на обмен товара в день обращения», — говорится в документе.

Также уточняется, что согласно правилам маркировки обувных товаров, единственным способом сегодня принять от потребителя товар и вернуть его в оборот, является его возврат. ОНФ предлагает министерству внести поправки и исправить ситуацию.

По словам председателя общероссийской организации «Совет матерей» Татьяны Буцкой, сложность системы заключается в том, что реализовать свои законные права и потребности — поменять обувь, если не подошел размер, возможно только через возврат товара.

«Если ребенок отдыхает где-то, а мама в это время приобрела ему туфельки, оплатив их картой, и потребовался обмен, то продавец возвращает деньги только на карту. У нас есть регионы, где уровень жизни очень скромный и семьи не могут себе позволить второй раз оплатить товар теперь уже нужного размера и, не торопясь, ждать, пока вернутся деньги за неподошедшую ребенку обувь. Мы надеемся, что Минпромторг согласится с нашими доводами и внесет в законодательство изменения, которые позволят помочь людям в этом случае», — пояснила она.

В мае были опубликованы результаты исследования Центра развития перспективных технологий и агентства «Русопрос», согласно которым 75% россиян считают, что проблема поддельных товаров является актуальной и требует решения со стороны властей. В топ-3 товаров, которые необходимо маркировать в первую очередь, вошли лекарства (71,2%), алкоголь (60,3%) и продукты питания (55,2%). Также респонденты отметили, что сомнения в подлинности возникают при покупке алкоголя, парфюмерии и обуви.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021