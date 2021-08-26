В ОНФ попросили Минпромторг разрешить россиянам обменивать обувь

ОНФ обратился с письмом к главе Минпроторга Денису Матурову с просьбой скорректировать законодательство по маркировке обувных товаров. Документ имеется в распоряжении «Известий». В нем общественники указывают на проблему, с которой сталкиваются россияне, зачастую теряющие из-за нее время и деньги.

«В ходе мониторинга ОНФ выявлена ситуация, при которой действующие подзаконные нормы препятствуют реализации прав граждан, закрепленных в законодательстве. Так, действующая в настоящее время система маркировки обувных товаров создает условия, при которых покупатель не может реализовать право на обмен товара в день обращения», — говорится в документе.

Также уточняется, что согласно правилам маркировки обувных товаров, единственным способом сегодня принять от потребителя товар и вернуть его в оборот, является его возврат. ОНФ предлагает министерству внести поправки и исправить ситуацию.

По словам председателя общероссийской организации «Совет матерей» Татьяны Буцкой, сложность системы заключается в том, что реализовать свои законные права и потребности — поменять обувь, если не подошел размер, возможно только через возврат товара.

«Если ребенок отдыхает где-то, а мама в это время приобрела ему туфельки, оплатив их картой, и потребовался обмен, то продавец возвращает деньги только на карту. У нас есть регионы, где уровень жизни очень скромный и семьи не могут себе позволить второй раз оплатить товар теперь уже нужного размера и, не торопясь, ждать, пока вернутся деньги за неподошедшую ребенку обувь. Мы надеемся, что Минпромторг согласится с нашими доводами и внесет в законодательство изменения, которые позволят помочь людям в этом случае», — пояснила она.

В мае были опубликованы результаты исследования Центра развития перспективных технологий и агентства «Русопрос», согласно которым 75% россиян считают, что проблема поддельных товаров является актуальной и требует решения со стороны властей. В топ-3 товаров, которые необходимо маркировать в первую очередь, вошли лекарства (71,2%), алкоголь (60,3%) и продукты питания (55,2%). Также респонденты отметили, что сомнения в подлинности возникают при покупке алкоголя, парфюмерии и обуви.