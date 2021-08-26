Путин пообещал помочь с реабилитацией пострадавших при теракте в Беслане

Президент России Владимир Путин 26 августа пообещал помочь с реабилитацией и обучением пострадавших при теракте в Беслане 1 сентября 2004, а также со строительством пантеона.

«Это та трагическая история в жизни нашей страны, в новейшей истории, которая требует всегда особого внимания и участия»,— сказал глава государства на встрече с врио главы Северной Осетии Сергеем Меняйло.

В ответ на просьбу выделить дополнительное финансирование на реализацию программы социально-экономического развития Беслана Путин заверил, что «такое поручение обязательно будет».

По словам Меняйло, в программу входит 64 мероприятия, четыре из них уже реализованы. Однако остаются 40 мероприятий, которые не обеспечены финансированием. Среди них развитие дорожно-транспортной сети Беслана, решение социальных вопросов и реабилитация пострадавших.

Меняйло также рассказал, что в этом году будет закладываться тепловой контур пантеона, здание будет построено уже в следующем году, там будет музей.

Теракт в бесланской школе произошел утром 1 сентября 2004 года во время линейки. Вооруженные боевики захватили людей и насильно удерживали их в школе три дня. Жертвами теракта стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 — дети.

Потерпевшими от нападения боевиков были признаны 1315 человек. По факту захвата заложников было возбуждено уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса России — «Убийство», «Терроризм» и «Захват заложников».

В 2020 году Минэкономразвития России разработало проект постановления правительства РФ о принятии мер по дополнительной поддержке жителей Беслана, пострадавших в результате теракта. Согласно документу, на плановый период с 2021 по 2023 год на эти цели ежегодно предусмотрено выделение 41,7 млн рублей.