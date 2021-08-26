Прямой эфир
Экономика
Единовременные соцвыплаты в РФ обеспечат из ненефтегазовых доходов
Мир
В Кремле назвали свершившимся доминирование талибов в Афганистане
Общество
Путин пообещал помочь с реабилитацией пострадавших при теракте в Беслане
Экономика
ФАС начала внеплановые проверки производителей арматуры
Общество
Twitter и Facebook оштрафовали на 32 млн рублей
Общество
Путин примет участие в пленарном заседании ВЭФ
Интернет
WhatsApp впервые оштрафовали за отказ локализовать в РФ данные пользователей
Общество
В Кремле не исключили внесение изменений в закон об иноагентах
Спорт
Пловцы Исаев и Бартасинский стали призерами Паралимпиады в Токио

Путин пообещал помочь с реабилитацией пострадавших при теракте в Беслане

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин 26 августа пообещал помочь с реабилитацией и обучением пострадавших при теракте в Беслане 1 сентября 2004, а также со строительством пантеона.

Осколки прошлого: заложников из Беслана до сих пор мучают кошмары
Многие предпочитают встречать осень в другом городе

«Это та трагическая история в жизни нашей страны, в новейшей истории, которая требует всегда особого внимания и участия»,— сказал глава государства на встрече с врио главы Северной Осетии Сергеем Меняйло.

В ответ на просьбу выделить дополнительное финансирование на реализацию программы социально-экономического развития Беслана Путин заверил, что «такое поручение обязательно будет».

По словам Меняйло, в программу входит 64 мероприятия, четыре из них уже реализованы. Однако остаются 40 мероприятий, которые не обеспечены финансированием. Среди них развитие дорожно-транспортной сети Беслана, решение социальных вопросов и реабилитация пострадавших.

Меняйло также рассказал, что в этом году будет закладываться тепловой контур пантеона, здание будет построено уже в следующем году, там будет музей.

Теракт в бесланской школе произошел утром 1 сентября 2004 года во время линейки. Вооруженные боевики захватили людей и насильно удерживали их в школе три дня. Жертвами теракта стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 — дети.

Потерпевшими от нападения боевиков были признаны 1315 человек. По факту захвата заложников было возбуждено уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса России — «Убийство», «Терроризм» и «Захват заложников».

В 2020 году Минэкономразвития России разработало проект постановления правительства РФ о принятии мер по дополнительной поддержке жителей Беслана, пострадавших в результате теракта. Согласно документу, на плановый период с 2021 по 2023 год на эти цели ежегодно предусмотрено выделение 41,7 млн рублей.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021