Предстоящие выборы в Госдуму еще раз подтвердили, что КПРФ охотно готова сотрудничать с крупными бизнесменами и олигархами. Уже все известно о выдвижении кандидатом миллионера Павла Грудинина, теперь вот торговым представителем России в Италии стал депутат от партии Павел Дорохин. Хочу заметить, что КПРФ никогда не была равнодушна к деньгам. Еще в 2003 году часть списка партии заняли люди Михаила Ходорковского — это до сих пор остается пятном на репутации всей партии. Можно вспомнить, как на недавних выборах в Мосгордуму КПРФ был выдвинут банкир Вадим Кумин, которому в прошлом году передали мандат умершего депутата Госдумы Вахи Агаева. В настоящее время компартию в республике Марий Эл возглавляет олигарх Сергей Казанков. Бывший губернатор-коммунист Иркутской области Сергей Левченко — тоже весьма небедный человек. И этот список можно продолжать и далее…

Почему так происходит? Да потому что руководство КПРФ, видимо, ценит деньги больше, чем свою идеологию. И любовь эта настолько сильна, что перед ней меркнет даже потеря электората, преданных партийцев и сторонников. Самое фундаментальная и яркая история из последних — конечно, с Павлом Грудининым. На прошлые президентские выборы Геннадий Зюганов не стал выставлять свою кандидатуру, хотя ранее на эту должность коммунисты выдвигали только его. Можно предположить, что куш был настолько большой, что лидер КПРФ решил поступиться собственными амбициями.

А ведь Грудинин на тот момент имел немаленькие проблемы — тогда к нему присматривались правоохранительные органы. Думаю, он, вероятно, рассчитывал, что получит от КПРФ своего рода политическую «крышу», которая даст ему возможность говорить: «Вот я — великий человек, я был кандидатом в президенты России». Но потом наступило большое разочарование. Вся страна увидела фото и видео его полетов по Европе, все эти документы с миллионными счетами в иностранной валюте. А потом выяснилось, что совхоз имени Ленина — не совхоз, а закрытое акционерное общество, где есть несколько акционеров и главный из них находится в офшоре. При этом Грудинин на всю страну сообщал, что не знает, кто этот акционер. А во время его развода выяснилось, что главным бенефициаром этого бизнеса является именно он.

Когда это вскрылось, коммунистам стоило вообще отказать от сотрудничества с Грудининым. Но у денег запаха, как известно, нет — от сотрудничества не только не отказались, но и поставили его в список на выборах в Госдуму. Причем, в этот раз Грудинин даже не стал переписывать на родственников офшорные активы. Как только это вскрылось, ЦИК принял решение снять его с выборов. Сейчас коммунисты пытаются сделать из себя жертву, но, думаю, после этого инцидента отношение к ним большинства разумных людей изменилось кардинально.

Причем, надо отметить, что за минувшие 30 лет у КПРФ так и не случилось никаких ярких достижений в отстаивании интересов населения. Партии сегодня, по сути, нечего рассказать избирателям. Все эти десятилетия — абсолютно бесцветная история. Единственное, о чем можно вспомнить — как аж в 1995 году Геннадий Зюганов составил на президентских выборах конкуренцию Борису Ельцину и вроде как одержал победу. Но проиграл. Говорят, из-за фальсификаций. Так ведь тогда за эту победу коммунисты даже бороться не стали. Мы не видели заявлений, что Геннадий Зюганов не признал выборы, не было и никаких призывов к избирателям...

Вот и все, что сделала за эти 30 лет партия. Но меня даже не Грудинин возмущает. Эта история по-человечески понятна: пришел олигарх с деньгами и сказал: «Ребята, я заплачу за ваши выборы, только меня в список поставьте». В конце концов, Ленин ведь, как утверждают, тоже у Саввы Морозова деньги брал.

Но КПРФ сегодня — не оппозиция для простых людей, а оппозиция буржуазная, представляющая интересы крупного бизнеса. Хотя именно его особенно не любит электорат этой партии — люди, которые верят в коммунистическую идею. Люди, которым сложно отказать в патриотизме. Но сегодня эти люди обмануты. Обмануты теми, кто должен отстаивать их интересы.

Что спасло бы компартию? На, мой взгляд, помог бы условный XX съезд, на котором вышли бы какие-нибудь молодые коммунисты и сказали бф правду. Сказали бы, что власть в КПРФ захватила коммерциализированная верхушка и нужно проголосовать за их отставку. А также — исключить всех богатеев и снова стать партией рабочих и крестьян, прекратив сотрудничество с капиталом и агентами западных спецслужб.