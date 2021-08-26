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Выступавший против обязательной вакцинации глава ярославского отделения КПРФ умер от COVID

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Депутат Ярославской областной думы, первый секретарь Ярославского обкома КПРФ Александр Воробьев, активно выступавший против обязательной вакцинации от COVID-19, скончался после заражения коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения партии.

9 августа Воробьева госпитализировали с СOVID-19, в больнице у него выявили поражение 60% легких. После осложнения на сердце депутата поместили в реанимацию, где утром 25 августа он скончался. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов выразил соболезнования родным и близким Воробьева.

О месте и времени прощания с политиком будет сообщено позднее.

Воробьеву было 72 года. С 1997 года он активно занимался общественной деятельностью. С августа 2008 года являлся первым секретарем Ярославского обкома КПРФ. С 2008 года избирался депутатом Ярославской областной думы, входил в состав регионального парламента пятого, шестого и седьмого созывов, являлся председателем фракции КПРФ.

Воробьев был ярым противником обязательной вакцинации от коронавируса и вместе с другими членами КПРФ выходил на пикеты против прививок.

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