Эксперт рассказал об изменениях процедуры вступления в наследство

Процедура вступления в наследство значительно упростилась по причине появления на сайте Федеральной нотариальной палаты единой информационной системы — реестра наследственных дел. Об этом в четверг, 26 августа, рассказал председатель коллегии адвокатов А1 Александр Заблоцкис.

Теперь достаточно ввести в реестр сведения о покойном, а именно ФИО, годы рождения и смерти, после чего выяснить, открыто ли наследственное дело.

«При отсутствии таких данных наследник может обратиться для открытия наследства к любому нотариусу в пределах региона, в котором проживал наследодатель», — рассказал адвокат в ходе беседы с «Прайм».

Более того, пропала необходимость обращаться в банки и иные государственные учреждения для получения сведений о банковских счетах или неполученной пенсии: нотариус может самостоятельно направить соответствующие запросы в Федеральную нотариальную палату и Пенсионный фонд России и получить необходимую информацию.

Заблоцкис добавил: личность инициатора обращения о наследстве проверяется нотариусами с помощью единой биометрической системы.

«Что касается обеспечения безопасности наследников от мошеннических действий, то теперь на свидетельства о праве на наследство и на завещания обязательно нанесение специальных QR-кодов, подделать которые достаточно сложно», — поделился собеседник.

Ранее, 18 июля, заместитель генерального директора юридической компании Urvista Светлана Петропольская рассказала о самых распространенных ошибках при получении наследства, которые могут стоить его полной потери. В частности, юрист указала на такую правовую тонкость, как обязательная доля, в этом случае требуется в срочном порядке обратиться за консультацией в нотариальную контору.