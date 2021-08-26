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В ДТП с микроавтобусом в Новосибирске пострадали семь человек

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В Дзержинском районе Новосибирска в четверг, 26 августа, произошло ДТП с участием пассажирского микроавтобуса, в котором пострадали семь человек.

Известно, что пятеро получили легкие травмы, и их скоро отпустят домой, двое находятся в тяжелом состоянии в больнице. Детей среди пострадавших нет.

Насколько известно, двигавшийся из Кемерово микроавтобус столкнулся с фурой. Пресс-служба МВД Новосибирской области предоставит информацию об аварии позже.

25 августа в Москве столкнулись два автомобиля, в результате чего один из них перевернулся. ДТП произошло на улице Юных Ленинцев у дома 34 в районе Кузьминки. Столкнулись два автомобиля, один из которых в результате опрокинулся на крышу. Второе транспортное средство также получило повреждения.

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