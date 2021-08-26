Россия и Австрия одинаково заинтересованы в развитии связей. Сергей Лавров встретился в Вене с участниками «Сочинского диалога», сообщает телеканал «Известия». Российско-австрийский форум действует с 2018 года по инициативе глав России и Австрии.



«Мы считаем, что усилия участников «Сочинского диалога» как с российской, так и с австрийской стороны заслуживают самой высокой оценки. Они помогают укреплению гуманитарных и общественных связей между нашими странами. Отрадно, что, несмотря на известные ограничения, связанные с пандемией новой коронавирусной инфекции, работа форума не только не затормозилась, но и интенсивно развивается. Удалось выработать и запустить в работу новые креативные, инновационные форматы взаимодействия. Это подтверждает наличие взаимного и искреннего желания сторон к дальнейшему сотрудничеству. Охват аудитории «Сочинского диалога» даже расширился, интенсивность и качество дискуссий даже в формате онлайн весьма высокая, в них участвуют представители культурных, академических, бизнес-кругов. Издан целый ряд книг по истории России и Австрии», — заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

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