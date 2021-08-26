Вознаграждение за помощь в поимке Мавриди выросло до 1,5 млн руб

МВД увеличило награду за помощь в поимке сбежавшего Александра Мавриди до 1,5 млн руб. Мужчина совершил побег из ИВС в Истре 6 августа. Вместе с Мавриди сбежали ещё четыре человека, их удалось задержать, сообщает телеканал «Известия». Сбежавший обвиняется в убийстве, вымогательстве, а также незаконном лишении свободы.

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