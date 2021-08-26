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Вертолет Ми-17 упал в мексиканском штате Идальго вскоре после взлета

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Транспортный вертолет Ми-17 военно-морских сил Мексики упал вскоре после взлета в штате Идальго. Об этом 25 августа на своей странице в Twitter сообщил губернатор соседнего штата Веракрус Куитлауак Гарсиа.

Вертолет потерпел крушение в районе Агуа-Бланка ранее 25 августа сразу после взлета. Как отмечает REGNUM, перед катастрофой пилот предпринял попытку приземлиться, однако потерял контроль над управлением. По неизвестной причине машина стала терять высоту, закручиваться и, упав, получила повреждения, пишет Life.ru.

На фотографиях с места происшествия видно, что хвостовая балка вертолета полностью разрушилась. Также повреждения получили лопасти и фюзеляж.

На борту вертолета находились 20 человек, в том числе представители властей штата Веракрус и военнослужащие. В частности, в нем летел глава МВД штата Веракрус Эрик Сиснерос. Он совершал облет труднодоступных территорий, пишет НСН. Врачи оценивают его состояние как стабильное, несмотря на то, что он, как и трое других пассажиров, получил легкие травмы.

«Благодарю за поддержку после аварии с вертолетом ВМФ, на котором мы инспектировали районы, пострадавшие от урагана "Грейс". К счастью, обошлось без человеческих жертв. Мы продолжаем помогать, хотя немного пострадали», — написал Сиснерос позднее на своей странице в Twitter.

Причины падения вертолета будут установлены по итогам начавшегося расследования.

Как пишет «РИА Новости», за три года это третья авария с вертолетом модели Ми-17 в Мексике. В октябре 2018 года в море рухнул борт ВМФ, который занимался пресечением незаконной рыбной ловли, тогда погиб один из членов экипажа. В мае 2019 года в штате Сан-Луис-Потоси при тушении пожаров разбился другой Ми-17, в катастрофе погибли семь человек.

1 августа жертвами крушения вертолета Robinson R66 в американском штате Калифорния стали четыре человека. Воздушное судно разбилось в округе Колуса к северу от города Сакраменто.

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