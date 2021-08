Вертолет Ми-17 упал в мексиканском штате Идальго вскоре после взлета

Транспортный вертолет Ми-17 военно-морских сил Мексики упал вскоре после взлета в штате Идальго. Об этом 25 августа на своей странице в Twitter сообщил губернатор соседнего штата Веракрус Куитлауак Гарсиа.

Вертолет потерпел крушение в районе Агуа-Бланка ранее 25 августа сразу после взлета. Как отмечает REGNUM, перед катастрофой пилот предпринял попытку приземлиться, однако потерял контроль над управлением. По неизвестной причине машина стала терять высоту, закручиваться и, упав, получила повреждения, пишет Life.ru.

📹 | Mexican Navy helicopter carrying Veracruz State Secretary Eric Cisneros crashes during landing,



▪️Cisneros was inspecting damage caused by #HurricaneGrace in Veracruz, #Mexico.

▪️The passengers were wounded lightly in the crash.pic.twitter.com/bJHPFjY1WH