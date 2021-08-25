На Украине запустили хранилище ядерных отходов вблизи Чернобыльской АЭС

Хранилище ядерных отходов вблизи Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), введение в эксплуатацию которого, по мнению экспертов, устранит зависимость Украины от России в сфере хранения атомных отходов, начало свою работу. Об этом сообщило во вторник, 24 августа, издание «Информатор».

В пресс-службе Чернобыльской АЭС уточнили, что объект получил лицензию на осуществление деятельности по переработке и хранению радиоактивных отходов 20 августа. Спустя четыре дня он начал свою работу, отмечает издание.

«Эта лицензия обеспечит регулирующий контроль как текущей эксплуатации комплекса, так и дальнейшего преобразования объекта «Укрытие» в экологически безопасную зону», — говорится в сообщении пресс-службы.

«Информатор» уточняет, что благодаря эксплуатации этого объекта Украина уменьшит зависимость от РФ, куда ранее вывозили отработавшие элементы украинских атомных электростанций. Страна тратила на это €170 млн ежегодно.

Ранее, 11 августа, издание «Страна.ua» сообщило о том, что Украина перестанет отправлять ядерное топливо на хранение и переработку в Россию. Премьер-министр страны Денис Шмыгаль обратил внимание на то, что до сих пор Украина вывозила отработанное топливо в Россию, и это ежегодно стоило около $200 млн.

При этом 7 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Чернобыль должен стать «мощным магнитом» для внутреннего и международного туризма. Он подчеркнул, что по его инициативе был начат процесс ревитализации чернобыльской зоны отчуждения, а также утверждена программа ее развития на три года.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла в ночь на 26 апреля 1986 года. Взрыв произошел на атомном реакторе РБМК-1000 энергоблока №4, в результате чего в окружающую среду было выброшено много радиоактивных веществ. Согласно сведениям, предоставленным специалистами, причиной произошедшего стало грубое нарушение правил эксплуатации атомной станции, допущенное персоналом блока №4. На территории России больше всего атомному загрязнению подверглись Брянская, Калужская, Орловская и Тульская области.