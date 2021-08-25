Художественный музей в Нижегородском кремле открылся после реставрации

Художественный музей, располагающийся в Доме военного губернатора на территории Нижегородского кремля, открылся после масштабных реставрационных работ. Их стоимость составила 211 млн рублей.

В здании убрали возведенные в советское время лишние стены, заменили инженерные сети. Была восстановлена лепнина, паркет и проведено новое освещение, а также созданы система кондиционирования и новая климат-система для картин, сообщает ИА «НьюсНН». Теперь залы второго и третьего этажей находятся в одном пространстве с осовремененными интерьерами цокольного и первого этажей. На втором этаже музея появились кафе, магазин и читальный зал.

Ранее в зоопарке Нижнего Новгорода «Лимпопо» открыли музей «Назад в СССР». Там собраны уникальные артефакты, техника, предметы, документы и личные вещи людей того времени — всего 10 тыс. экспонатов. Так, например, на выставке можно увидеть черно-белый телевизор и легендарный автомобиль отечественного производства «Победа». Особую ценность представляет коллекция денежных знаков. Площадь музея составляет порядка 1,2 тыс. кв. м. В выставочных залах имеются локации, воссоздающие обстановку советской квартиры, школьного класса и продуктового магазина.