Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино

«Москва слезам не верит»

Режиссер: Владимир Меньшов. В ролях: Вера Алентова, Ирина Муравьева, Раиса Рязанова, Алексей Баталов, Зоя Федорова, Александр Фатюшин, Борис Сморчков

Мелодрама Владимира Меньшова с полностью отреставрированными изображением и звуком выйдет в повторный прокат. Это акция в память о великом режиссере, оскароносце, недавно ушедшем из жизни. Историю о трех подругах, покоряющих столицу, знают наизусть. Цитаты из фильма ушли в народ. Тем интересней увидеть знакомое кино на большом экране в отличном качестве.

В прокате с 26 августа

«Последний день Земли»

Фото: kinopoisk.ru

Режиссер: Ромен Киро. В ролях: Жан Рено, Юго Бекер, Поль Ами, Лиа Уссади-Лессер, Филипп Катрин

Создатели выпускают картину в сопровождении яркого слогана: «Кто остановит Армагеддон?» Фантастика с Жаном Рено — уже интригует. Итак, события недалекого будущего. На Землю летит загадочная Красная луна. Столкновение неизбежно. Единственная надежда человечества на спасение — талантливый астронавт Поль, но накануне вылета он таинственным образом исчезает...

В прокате с 26 августа

«Кэндимен»

Фото: kinopoisk.ru

Режиссер: Ниа ДаКоста. В ролях: Яхья Абдул-Матин II, Тейона Паррис, Колман Доминго, Кайл Каминский, Ванесса Уильямс, Ребекка Спенс

Это история о чикагском маньяке Кэндимене, у которого вместо руки крюк. Он убивает своих жертв, являясь к ним из зеркала по ночам. Сиквел одноименного ужастика 1992 года. Если считать все картины про мистического маньяка, то фильм Ниа ДаКосты — четвертый. Релиз был запланирован на 12 июня 2020 года, но из-за пандемии COVID-19 его переносили пять раз.

В прокате с 26 августа

Театр

«Плоды просвещения»

Фото: mayakovsky.ru

Режиссер: Миндаугас Карбаускис. В ролях: Светлана Немоляева, Игорь Костолевский, Михаил Филиппов, Татьяна Аугшкап, Любовь Руденко, Наталья Палагушкина, Владимир Гуськов

В День знаний, 1 сентября, в Маяковке сыграют комедию Льва Толстого с символичным названием «Плоды просвещения». К этому произведению в театре обращались дважды: сначала пьесу, написанную классиком для домашнего театра, ставил Петр Фоменко, а спустя десятилетия комедию вернул на сцену его ученик, ныне худрук Маяковки Миндаугас Карбаускис.

1 сентября, 19:00, Театр Маяковского

«Лавр»

Фото: mxat-teatr.ru

Режиссер: Эдуард Бояков. В ролях: Дмитрий Певцов, Алиса Гребенщикова, Олег Цветанович, Евгений Кананыхин, Леонид Якубович, Лидия Кузнецова, Михаил Кабанов

Хитом прошедшего сезона МХАТ имени Горького открывает новый, 124-й. Лавр — имя монаха-схимника, уроженца Белозерских краев. Его придумал автор одноименного романа Евгений Водолазкин. В спектакле герой предстанет мальчиком и юношей, зрелым человеком и старцем, врачом и юродивым, путешественником и отшельником. Его великая любовь проведет его по бесконечному кругу жизни... Спектакль играют в грандиозных декорациях, под живой аккомпанемент гуслей, колесной лиры, маримбы.

1 сентября, 19:00, МХАТ имени Горького

«Дядя Лёва»

Фото: mbronnaya.ru

Режиссер: Константин Богомолов. В ролях: Игорь Верник, Ирина Старшенбаум, Александр Семчев, Иван Шабалтас, Александра Ревенко, Александра Ребенок, Людмила Хмельницкая, Вера Майорова

Премьерный спектакль Театра на Бронной создан режиссером по пьесе «Покровские ворота» Леонида Зорина. Для этого театра «Покровские ворота» — неслучайная пьеса: именно здесь ее некогда сыграли впервые, в 1974 году. Поставил тот спектакль Михаил Козаков. В «Дяде Лёве», как и во многих других проектах Константина Богомолова, распределение ролей до последнего остается в тайне. Поэтому не удивляйтесь, если Маргариту Павловну сыграет Александр Семчев, а Хоботова — Александра Ребенок.

27 августа, 19:00, Театр на Бронной, сцена «Дворца на Яузе»

«Хроники Нарнии. Племянник чародея»

Фото: m-g-t.ru

Режиссер: Роман Феодори. В ролях: Михаил Гольцов, Марина Бабошина, Александр Князь, Анатолий Малыхин, Екатерина Кузюкова, Екатерина Подлесная

Московский Губернский театр традиционно открывает сезон Международным большим детским фестивалем. В этом году он четвертый. Худрук Красноярского ТЮЗа Роман Феодори представит со своей труппой спектакль «Хроники Нарнии. Племянник чародея» по книге Клайва Стейплза Льюиса. Нарния — сказочная страна с говорящими животными, нимфами, фавнами и другими удивительными созданиями. Она возникла по воле мудрого льва Аслана. А может, Нарния — это фантазии подростка?

1 сентября, 19:00, Московский Губернский театр

«Поминальная молитва»

Фото: lenkom.ru

Режиссер: Марк Захаров, Александр Лазарев. В ролях: Сергей Степанченко, Андрей Леонов, Олеся Железняк, Анна Большова, Татьяна Збруева, Александр Сирин, Владимир Юматов, Иван Агапов

Ленком открывает сезон премьерой. Александр Лазарев создал новую версию легендарной постановки Марка Захарова. Пьеса Григория Горина по повести Шолом-Алейхема «Тевье-молочник» вернулась на сцену, приобретя свежее звучание. Многие помнят в главной роли Евгения Леонова. Кажется, переиграть его невозможно. А это и не было самоцелью. Кумирам на смену пришли новые звезды.

27 и 28 августа, 19:00, Ленком имени Марка Захарова

Выставки

«Крым»

Фото: rah.ru

Выставка произведений яркого представителя шестидесятников и основоположника «сурового стиля», народного художника СССР и академика Российской академии художеств Виктора Иванова — это пространство его воспоминаний о юности и счастье. В нынешнем году он отметил 97 лет. А эпиграфом к выставке стала цитата Пушкина, перефразированная художником: «Крым! Как много в этом звуке для сердца русского слилось! Как много в нем отозвалось...»

До 19 сентября, Выставочные залы Российской академии художеств

«Произведения Императорского стеклянного завода XIX – начала XX века из собрания Исторического музея»

Фото: shm.ru

В экспозиции представлено свыше 100 произведений самого знаменитого стеклянного производства Российской империи. Большинство изделий, которые мы можем увидеть на выставке, были изготовлены по заказам царского двора. Они использовались в качестве предметов сервировки и украшения интерьера, составляли обязательную часть приданого великих князей и княжон, были признаком статуса их обладателей из аристократических семей.

До 10 ноября, главное здание Исторического музея

Концерты

«Бал княгини Шаховской»

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Гала-концерт в «Геликон-опере», посвященный 180-летию княгини Евгении Федоровны Шаховской, удивительной женщины, мецената, покровительницы юных талантов. Это особенное событие для театра: ведь именно «Бал» станет завершающим аккордом и итоговым мероприятием первой геликоновской Молодежной программы. Перед слушателями выступят 10 молодых певцов, которые были отобраны из 267 человек и прошли школу опытных коллег: Владимира Федосеева, Маквалы Касрашвили, Марины Мещеряковой, Хиблы Герзмавы, Дмитрия Бертмана, Георгия Исаакяна и других.

31 августа, 19:00, зал «Стравинский», «Геликон-опера»

Леонид Агутин

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Заряд позитива ждет поклонников Леонида Агутина: он собирает всех на большой летний концерт. Композитор, поэт, гитарист, певец, артист и продюсер работает в жанре поп-музыки, но при этом его творчество — это и фанк, и поп-рок, и кантри, и более сложные развернутые вещи. Леонид Агутин — десятикратный лауреат премии «Золотой граммофон». Его альбом La Vida Cosmopolita попал в лонг-лист музыкальной премии «Грэмми» в пяти номинациях.

26 августа, 20:00, «Крокус Сити Холл»

Фестивали

XXIX фестиваль российского кино «Окно в Европу»

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Фильмом открытия станет новая работа режиссера Алексея Германа-младшего «Дело» (она была в программе «Особый взгляд» в Каннах). Всего зрители увидят более 100 фильмов.

Символ фестиваля — образ фронтового корреспондента Лопатина в исполнении Юрия Никулина из фильма режиссера Алексея Германа-старшего «Двадцать дней без войны». 18 декабря 2021 года отмечается 100-летие со дня рождения Юрия Никулина. В годы Великой Отечественной войны он нес службу под Ленинградом, неподалеку от Выборга. Показ картины «Двадцать дней без войны» — ее отреставрированной версии — ознаменует собой завершение фестиваля.

С 27 августа по 2 сентября, Выборг

«Ночь кино»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

28 августа эта ежегодная всероссийская акция пройдет в шестой раз. В столице «Москино» приглашает всех на свои мероприятия в Музей кино, кинотеатры «Тула», «Звезда», «Вымпел», «Полет», «Сатурн», «Искра», «Салют», «Иллюзион», «Факел», «Музеон» и даже в парк Горького, на Даниловский рынок и на смотровую Северного речного вокзала.

Центральной площадкой «Ночи кино» станет кинотеатр «Художественный». Он приглашает посетителей на экскурсию в 14:30. В 17:00 состоится концерт «Сила кино». Музыкальные фрагменты из любимых советских картин прозвучат в исполнении поющих артистов и солистов оперы, в сопровождении джазового оркестра. В 19:00 покажут фильм открытия Каннского кинофестиваля — мюзикл «Аннетт» Леоса Каракса.

А сад усадьбы Бахрушинского музея станет своеобразной «Лабораторией кино». Детям здесь предложат мастер-класс по созданию панно по аналогу работы знаменитого сценографа Валерия Левенталя. Взрослые послушают лекцию киноведа Вячеслава Шмырова о фильмах Алексея Балабанова. Любители мюзиклов увидят лучшие номера в «Кабаре» Алексея Франдетти. А вечером будет демонстрация фильма о великой балерине Галине Улановой.

Moscow Music Week

Фото: vk.com/mskmusicweek

MMW представит широкой аудитории и экспертному сообществу начинающих или малоизвестных артистов со всей России — и не одной лишь России. Фестиваль развивает не только музыкальную сцену, но и индустрию в целом. Ее участники — промоутеры, звукорежиссеры, продюсеры, журналисты — встретятся на большой конференции. А 1 сентября в арт-пространстве Aglomerat пройдет концерт «Открытие». На одной сцене выступят Mordái из Венгрии, группа из Питера Pole, мультикультурная группа Ankobo+Kaboo, инструментальный проект Kugo-Yeya, Витя Исаев и другие.

С 1 по 4 сентября