На РКН обсудят меры поддержки креативной молодежи

28 августа на фест-форуме «Российская креативная неделя» Роскультцентр проведет паблик-ток «Меры поддержки креативной молодежи со стороны бизнеса и государства». Мероприятие пройдет в павильоне «Издательское дело и журналистика» в парке Горького и будет транслироваться онлайн на сайте Российской креативной недели.

Эксперты обсудят, как государство и бизнес-сообщество помогают молодым специалистам в сфере креативных индустрий, какие действенные меры поддержки, возможности социального лифта существуют благодаря проектам Роскультцентра, где можно получить бесплатно качественное образование и нужные навыки.

На дискуссии выступят заместитель директора Роскультцентра Анна Афанасьева, писатель, литературный критик, лауреат Национальной молодежной литературной премии Булат Ханов, генеральный директор Федерации креативных индустрий Игорь М. Намаконов, креативный директор проекта «Академия Звука» Максим Чумин, президент Центра кинофестивалей и международных программ Татьяна Шумова, исполнительный директор Молодежного центра Союза кинематографистов России Дмитрий Якунин, автор книги «Невозвратимое», лауреат Национальной молодежной литературной премии Алиса Григорьева (Алиса Арчер). Модератор встречи — российский продюсер кино и телевидения, генеральный директор компании «Москонцерт» Илья Бачурин.

«Современная молодежь выступает основным драйвером развития креативной экономики в мире и России. В креативных индустриях в основном работают творческие молодые люди 24−37 лет. Мы взаимодействуем с ними в проектах, разрабатываем для них новые инициативы и возможности для социального лифта, хорошо понимаем их приоритеты в развитии и барьеры, с которыми они сталкиваются. На Российской креативной неделе хотим познакомить нашу аудиторию с партнерами, победителями проектов Роскультцентра и пообщаться всем вместе вживую», — отметила директор Роскультцентра, директор фестиваля «Российская креативная неделя» Марина Абрамова.

Во время паблик-тока состоится презентация возможностей и проектов Роскультцентра: урбанистического хакатона «Города», Национальной молодежной литературной премии, Национальной молодежной кинопремии, платформы в сфере управления креативными проектами Art Team, музыкального конкурса «Громче» и музыкального проекта «Академия Звука».