Пять библиотек модернизируют до конца 2021 года на Колыме

В Магаданской области продолжается процесс модернизации и ремонта учреждений культуры. Власти закупают новое оборудование, реализуют творческие инициативы и развивают волонтерское движение.

Как пишет ИА MagadanMedia со ссылкой на региональное правительство, Магаданская область является активным участником нацпроекта «Культура». Одно из главных направлений — создание современных модельных библиотек.

Библиотечная сеть Колымы состоит из 48 учреждений. Из них две библиотеки уже модернизированы, а до конца года планируется открыть еще пять библиотек нового поколения. Из федерального бюджета на эти цели направили 25 млн рублей.

В дополнительном конкурсном отборе на создание модельных библиотек в число победителей вошла и Центральная библиотека поселка Омсукчан. Учреждение получит на обновление 10 млн рублей, открытие планируется до конца года.

В ближайшее время станут известны результаты конкурса на модернизацию библиотек в 2022 году. Для конкурсного отбора направлено шесть заявок. Учреждения должны стать современными, отвечающими разным запросам пользователей, укомплектованными многоотраслевым фондом.

Ранее сообщалось, что в селе Балаганное в Магаданской области отремонтировали Дом культуры. Работы провели в рамках нацпроекта «Культура».