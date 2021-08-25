За время пандемии миллиардеры США увеличили свое состояние на $1,8 трлн

Американские миллиардеры стали богаче в пандемию. Согласно докладу Института политических исследований, за 17 месяцев экономическая элита увеличила состояние на $1,8 трлн, причем количество миллиардеров тоже выросло — с 614 до 708 человек, передает телеканал «Известия». Больше всего разбогател Илон Маск — на $150,8 млрд. Вдвое меньше заработали Джефф Безос и Марк Цукерберг. Билл Гейтс увеличил свое состояние на $32,6 млрд. За 17 месяцев пандемии работу потеряли более 86 млн американцев.

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