В Мордовии сотрудники МЧС и Минобороны попали в огненное кольцо

Пожарные и военные едва не стали жертвами стихии при тушении пожара в заповеднике в Мордовии. 55 сотрудников МЧС и Минобороны пытались отсечь очаг пожара. Внезапно поднялся ветер, огонь моментально окружил группировку, сообщает телеканал «Известия». Люди оказались замкнуты в кольце пламени и отрезаны от путей эвакуации.

«Было принято решение, что нужно снять футболки, намочить их, дышать через них. Во-первых, это было все молниеносно. Мы даже не поняли, как это произошло. Огонь поднимался до кромки деревьев, подходил как снизу, так и сверху, плюс высокая температура. Страшно было как за личный состав, так и за технику», — рассказал инженер СПСЧ ГУ МЧС России по Нижегородской области Алексей Агапов.

На подмогу прибыла вторая группировка пожарных. Через несколько часов людей эвакуировали на безопасное расстояние, ни один человек не пострадал. Пожар в Мордовском заповеднике начался 3 августа. К сегодняшнему дню площадь, пройденная огнем, в сумме составляет около 10 тыс. га.

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