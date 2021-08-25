Хабаровские заводы организовали поставки кислорода в регионы ДФО

Предприятия Хабаровского края организовали поставки медицинского кислорода в регионы Дальневосточного федерального округа. Предприятия соседних субъектов не могли удовлетворить потребности местных больниц в кислороде из-за аномальной жары.

ОАО «Дальтехгаз» и ООО «Формула-ДВ» наращивают объемы производства. С начала пандемии заводы нарастили производство в два раза и выдают порядка 60 т газа в сутки, пишет ИА AmurMedia со ссылкой на правительство и губернатора Хабаровского края.

Заводы края поставляют кислород в больницы Сахалина, Бурятии, Якутии, Приморского и Забайкальского краев, ЕАО и Амурской области. В региональном министерстве промышленности отметили, что Хабаровский край остается лидером среди дальневосточных субъектов по производству медицинского кислорода. Предприятия закупили новое оборудование и продолжают модернизировать производство.

Агентство уточняет, что от сжиженного кислорода в больницах края и округа запитываются аппараты ИВЛ, которые поддерживают или на время полностью берут на себя дыхательную функцию пациентов, переносящих коронавирус в тяжелой форме.