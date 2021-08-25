«Народная программа» объединяет все инструменты. Лишь совместив усилия во всех сферах, можно достичь успеха. В «Единой России» рассказали о принятой программе на выборы, передает телеканал «Известия».

«То, что президент поставил задачу через повышение качества жизни, через защиту семьи, через то, что мы продолжаем, заложенное в Конституцию, но, наверное, это самый главный вызов для профессионалов: как совместить всё то, что сегодня будет по разным программам создаваться, с общими задачами. Вот задача региональных отделений партии, губернаторов, сильных министров. Когда инженерные школы приведут к повышению квалификации педагогов. Профильные программы, например, в тех же школах могут привести к созданию совместных программ с СПО. То есть вот в этом смысл сегодняшнего этапа — когда есть действительно много инструментов, которые надо соединять с точки зрения тех категорий, которые президент упомянул: семьи, дети, молодежь, квалифицированные кадры, повышение качества жизни. Ну я надеюсь, что только такая программа нам и нужна сегодня», — рассказала сопредседатель центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.

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