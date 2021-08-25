В партии «Единая Россия» объяснили ценность принятого на съезде плана

Народная программа «Единой России» — шаг в будущее. Члены партии объяснили, чем ценен принятый план, передает телеканал «Известия».

«Во-первых, это создание государства, удобного для жизни людей. Мы привыкли к тому, что бегаем, собираем справки для того, чтобы что-то получить от государства, — вот с этим будет покончено. Все выплаты социальные будут людям назначаться автоматически, через одно окно, будет работать система социального казначейства. Второе — это борьба с бедностью. Для этого — оказание адресной помощи. Сейчас у нас будет банк к 2022 году данных, который позволит проанализировать доходы каждого человека и тем, кто реально нуждается в помощи, адресно эту помощь оказывать. Мы хотим выйти на то, чтобы гарантированный минимальный доход был у каждого гражданина в нашей стране», — рассказал депутат Государственной думы Андрей Исаев.

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