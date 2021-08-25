СК возбудил уголовное дело об экоциде в отношении Украины. Киев обвиняют в посягательстве на благополучие жителей Крыма, передает телеканал «Известия». Речь о том, как в 2014 году Украина решила перекрыть Северо-Крымский канал и оставить республику без воды. Как отметила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, Киев грубо нарушил одну из главных конвенций ООН. Кроме того, в ведомстве отмечают, что отсутствие пресной воды вредит и людям, и экологии полуострова.

«Отсутствие должного водоснабжения региона вызывает истощение сельскохозяйственных земель, влечет изменение экосистем залива Сиваш, а также состояния популяций животного мира. За шесть лет соленость воды в заливе выросла в три раза. Популяции практически всех видов животного мира, в том числе занесенных в Красную книгу, сократились, часть из них — исчезла», — заявила Петренко.

Перекрытие Северо-Крымского канала оказало влияние и на качество питьевой воды, поскольку превышение предельно допустимых норм солёности и жесткости негативно сказывается на здоровье людей.

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