Глава государства выступил на XX съезде «Единой России»
Развитие страны должно продолжаться без пауз. Президент России Владимир Путин призвал не снижать темпов работы. Глава государства выступил на XX съезде «Единой России», передает телеканал «Известия». Путин: развитие малого и среднего бизнеса должно стать приоритетом. Особые программы необходимо предусмотреть для всех отраслей. Общая для всех поддержка — снятие бюрократических барьеров. Владимир Путин поблагодарил за работу все фракции Госдумы. Поручения президента предстоит воплощать депутатам госдумы нового созыва.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.