Развитие страны должно продолжаться без пауз. Президент России Владимир Путин призвал не снижать темпов работы. Глава государства выступил на XX съезде «Единой России», передает телеканал «Известия». Путин: развитие малого и среднего бизнеса должно стать приоритетом. Особые программы необходимо предусмотреть для всех отраслей. Общая для всех поддержка — снятие бюрократических барьеров. Владимир Путин поблагодарил за работу все фракции Госдумы. Поручения президента предстоит воплощать депутатам госдумы нового созыва.

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