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Власти Китая приостановили более 40 IPO в ходе расследования против фирм

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Китай приостановил более 40 IPO на биржах в Шанхае и Шэньчжэне. Полный список компаний неизвестен. Ограничения ввели на фоне расследования против ряда фирм, причины которого не уточняются. Известно, что под санкции попало подразделение автопроизводителя BYD, которое занимается выпуском чипов для машин, передает телеканал «Известия». Ранее китайский регулятор заявил, что будет контролировать выход капитала на рынок.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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